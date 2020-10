Treffneristide hambapesutabletid nopivad võistlustel kõrgeid kohti

Hugo Treffneri gümnaasiumi reaalklassi abiturient ja hambapesutablette tootva ettevõtte Münt tegevjuht Marilin Berg ei tea veel, mida ta ülikoolis õppida tahab. Küll aga on ta kindel, et tahab ka pärast ülikooli idufirmasid teha.

Kui palju on noori, kes teavad keskkooli lõpuklassis kindlalt, mida tahavad oma tulevikuga teha? Või neid, kes on 18-aastasena valitud Euroopa edukaimate noorte hulka? Tartus mõned on. Üks selline on Hugo Treffneri gümnaasiumi reaalklassi abiturient Marilin Berg, kes on hambapesutablette tootva ettevõtte Münt juht.