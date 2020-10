Noor ja vihane Tartu korvpallimeeskond sai võõrsil tähtsa võidu

Hea algus

Kuigi hea algus on tehtud, on tegemist ainult ühe võiduga ning kolmapäevaseks mänguks Pärnu Sadamaga tuleb relvad uuesti valmis seada. Tartlaste peatreener Toomas Kandimaa tegi võiduga magusa liigadebüüdi, kuid ta ei taha tulevikku ennustada ning soovib säilitada meeskonna kriitilise meele. «Hooaega on kindlasti parem alustada võidu kui kaotusega, aga ühe mängu põhjal ei saa ka suuri järeldusi teha. Saime hea emotsiooni ja kinnitust, et suvel tehtud töö on viinud meid õiges suunas,» selgitas Kandimaa.

Võidumängus teenis enim punkte Tartu meeskonnale ameeriklane Will Rayman, kelle arvele kogunes 24 punkti ja 11 lauapalli, neist üheksa ründelauast. Tema järel tegi kõrgeima skoori 18 punktiga Channel Banks, eestlastest tõi 15 punkti Oliver Suurorg ning 10 punkti Robin Kivi. Vastasmeeskonna parim oli 19 punktiga Emmanuel Wembi.

Kandimaa sõnul olid võõrmängijad ülesannete kõrgusel. «​Teadsime, et nad tugevdavad meeskonda ja peavad ka skoorimisel koormat kandma. Pühapäevases mängus olid nad selleks valmis ja tegid hea partii,» ütles ta.

Kui mängu algus oli veidi rabe, siis iga veerandiga tüürisid tartlased kohtumise aina rohkem enda kasuks. Poolajaks juhtis Tartu 45:40 ning kolmanda veerandi lõpuks 74:66. Otsustavaks sai viimane veerand, kui Tallinna Kalev/TLÜ jõud rauges ning tartlaste edumaa suurenes veelgi. Nii vormistati lõppskoorina 27-punktiline võit.

Tartlastele 10 punkti toonud Robin Kivi ütles, et meeskonnaga seati siht varem kokku lepitud asju võimalikult hästi sooritada ning kaitses ja rünnakus hästi hakkama saada.

«Eks natuke teeb võidu magusamaks ikka see, kui kõik räägivad, et meie tiim ilmselt ei mängi see aasta nii hästi oma vanuse tõttu ning siis teeme hea soorituse,» sõnas Kivi. «Samas ei tunne ma võitudega seoses pinget või suurt tõestamise vajadust, ajame oma asja.»

Leegionäride kõrged punktiskoorid on tema sõnul küll eeskujuks, kuid mitte põhjuseks ainult samadele meestele loota. «Hooaeg on tänavu selline, et ka kohalikud eesti poisid peavad ohjad enda kätte võtma ja vigade korral endale otsa vaatama. Kindlasti on vaja meil saavutada koos stabiilsus ja ühtsem punktiskoor, mitte et ainult paar meest rohkem punkte toovad,» selgitas ta.

Vigu tuleb vältida

Kandimaa sõnul keskenduti vastaste liidrite hoo mahavõtmisele ning üllatus oli peatreenerile tartlaste lauapallide, sealhulgas eriti ründelauapallide hulk.

Küll aga kogunes meeskonna arvele mängu lõpuks liiga palju vigu, sellest loodab peatreener edaspidi hoiduda. «Meie mängu märksõnad on agressiivne kaitse ja kiire tempo, aga peame vältima nooruse uljusest tulenevaid vigu. Samas pigem mängime vea piiril, kui et laseme vastasel kergeid korve visata,» lisas ta.

Kivi sõnul on meeskonnal vaja suurendada ühtsust, vaid kahe-kolme punktitooja peale loota ei saa. «Peame eesti poistega ise rohkem vastutust võtma ja vigade korral iseendale otsa vaatama,» kinnitas ta. «Kindlasti tuleb saavutada stabiilsus, et ka teised mängijad tõuseksid oma skooridega esile ning oleksime ühtsemad.» Ta nõustus peatreeneriga, et üks võit ei tähenda kokkuvõttes mitte midagi. «Iga mäng peab olema fookuses ja eelmisest parem. Seega tasub võit ruttu ära unustada ja uuele mängule keskenduda,» ütles Kivi. ​