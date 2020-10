Koroonaviirus murdis ka Miina Härma gümnaasiumisse

Viimastel nädalatel on selgunud, et koroonaviirus on levinud mitmesse kooli, näiteks selgus reedel, et nakatunud on Nõo reaalgümnaasiumi töötaja. Täna kinnitas Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg viiruse jõudmisest ka sellesse kooli.