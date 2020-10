Mida on meenutanud Naresh Mody oma Tartusse saabumisest 50 aasta eest

Kuidas Naresh Mody seletas seda, miks Laine Peepu ei sallitud?

«Eesti NSV võimud ei sallinud Peepu selle pärast, et see 5 miljonit rubla, mille Moskva andis TÜ raamatukogu ehitamiseks, võeti ju ENSV eelarvest. Ega Venemaa ei andnud seda raha lihtsalt niisama, ikka teiste arvelt. ENSV kõrged ametnikud olid maruvihased ja tahtsid Peepu maha võtta, aga ta pani kõigile vastu.

Nad ei saanud aru, et see on kultuuri säilitamine, mille eest Peep võitles. Üks rektor ütles keldris hallitavate raamatute kohta: miks te tahate neid mädanenud kapsaid hoida? Nende ürikute kohta, mille poolest Tartu Ülikool nii kuulus on üle maailma! Ma uurisin välja, et rahvusvahelisel turul maksis üks inkunaabel tol ajal 50 000 dollarit ja selliseid oli meil 48 tükki.

Peebu vastased on teda tembeldanud kommunistiks. Mina tundsin teda nii lähedalt, et ma tean, et oma hinges ta seda ei olnud. Me arutasime juba enne perestroikat selle riigi majandusasju ja imestasime kuidas see süsteem töötab. Ma ütlesin Peebule: siin majas töötab 450 inimest, aga piisab 150-st. Vallandame 300 inimest ning anname allesjäävatele topeltpalga. Riik säästab raha ja topeltpalgaga töötajad hakkavad suure innuga ja hästi töötama. Peep vastas: sul on õigus, aga ei saa, sest kogu Nõukogude Liit on üks suur ametiühing ja siin peavad kõik elama võrdselt vaeselt. Aga temas oli ka ettenägemisoskust kui ta lisas: ära ole nii kärsitu, natuke kannatust, varsti kõik muutub, küll sa näed. Kui siis 1985. aastal Gorbatšov uutmise välja kuulutas, oli Peep väga selle poolt, aga kahjuks hakati teda sellesama perestroika tuules taga kiusama ja taheti teda kui «vana kommunisti» ametist maha võtta.»

Mida tegi Naresh Mody, et Laine Peep vihastas?

«Uude majja telliti loomulikult ka uus mööbel. Lisaks direktorile said omaette kabinetid ka osakonnajuhatajad ja sektorijuhatajad. Minu kabinet oli küll üsna pisike, umbes 10-12 m2, aga töölauaks oli Soomest saadud metallist laud, mida siin peeti väga moodsaks. Mulle see metallikolakas ei meeldinud ja majandusdirektor pakkus, et äkki ma tahan ühte suurt puidust Standardi lauda, mis keldris kasutult seisab. Läksime seda vaatama ja ma imestasin, et samasugune on ju Laine Peebul tema kabinetis.

Selgus, et igaks juhuks oli direktorile tellitud kaks ühesugust uhket lauda ja teine jäeti keldrisse oma aega ootama. Saingi selle omale. Aga Laine seda kohe teada ei saanud. Laine Peebul oli komme aeg-ajalt kõikide töötajate tubasid inspekteerida. Mingi aja pärast jõudis ta siis ka minu kabinetti ja seda lauda nähes ta peaaegu võpatas.