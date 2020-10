Linnavalitsus ootab tartlaste tagasisidet eelarve asjus

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on eelarvestrateegiat tuntavalt mõjutanud koroonapandeemia tõttu tekkinud majanduskriis. «Lähiaastate finantsotsuseid planeerides oleme pidanud kõige olulisemaks säilitada võimekus panustada linna arengusse. Seetõttu kavandame olulisi investeeringuid nii koolidesse, lasteaedadesse, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonda, kuid samuti majandusse,» lisas Klaas.

Kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul on kavas hoida põhitegevuse kulude kasv ligikaudu üldise hinnatõusu tasemel. Tööjõukulud on kavandatud ligikaudu prognoositavast Eesti keskmise palga taseme tõusust lähtudes. See võimaldab nelja aasta jooksul investeerida 111 miljonit eurot.

Tartu linna prioriteet on haridus, eelkõige investeeringud koolidesse ja lasteaedadesse. Eelarvestrateegia perioodi algusesse jääb Karlova kooli hoonete remont, perioodi teise poolde on kavandatud Ploomi 1 hoone rekonstrueerimine Kroonuaia kooli hariduslike erivajadustega õpilaste tarbeks. 2023. aastaks kavandatakse Hansa kooli ja Descartes'i kooli uue hoone projekteerimist. Lasteaedadest on järgmise nelja aasta jooksul suuremad tööd plaanis Ristikheinas, Meelespeas ja Pokus.

Kultuuripealinna projektile on kavandatud 22,3 miljonit eurot, millest linna osalus on 8,8 miljonit. Samuti on eelarvestrateegiasse planeeritud 1,3 miljonit eurot südalinna kultuurikeskuse arhitektuurikonkursiks ja projekteerimiseks ning 2 miljonit Annelinna jalgpallihallile.

Olulised investeeringud lähevad ka majandusse ja keskkonnavaldkonda. Koostöös riigiga algab kauaoodatud Riia ringi rekonstrueerimine, jätkub Riia tänava kergliiklussilla ja raudteetunneli rajamine, palju tähelepanu saavad ka energia- ja kliimakava eesmärkide täitmine, jalg- ja jalgrattateed, säästlik tänavavalgustus ja palju muud.

Sotsiaalvaldkonnas on suuremate investeeringutena kavas Tüve tänavale sotsiaalüürimajade rajamine ning Nõlvaku hooldekodu ehitamine.