Kas Riia ringi ehitus tuleval aastal algab, on olnud ärevust põhjusel, et riigieelarvest ei ole sellekohast rida leitud?

Riigieelarves on eraldi rida Kärevere-Kardla teelõigu neljarealiseks ehitamiseks, kuna tegemist on uue rahaga. Riia ringi raha tuleb maanteeameti olemasolevatest vahenditest ja seetõttu see ka eelarves eraldi ei kajastu.