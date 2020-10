Perekond Seli perefima võlud ja valud

Tänavu oli Estiko kontserni valdusfirma AS Rondam Grupp koos ASi Mainor ning Eesti ainukese kartulikrõpse tootva ettevõtte AS Balsnack International Holdinguga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse aasta pereettevõtte nominent. Seekord viis tiitli koju siiski Mainor. Aga kuidas perekond Seli ühes firmas koos äri ajab?Nii ema Kersti, isa Neinar kui nende lapsed rõhutavad, et ettevõttes tööle hakkamine oli pigem juhus ning laste endi soov. Estiko tegevjuht Kristo Seli lausus, et elus kipub nii olema, et suure tõenäosusega saavad korvpallurite lastest korvpallurid ja jalgpallurite lastest jalgpallurid. Kui ikka lapsest saadik staadioni kõrval olla, siis jääb pisik sisse. «Nii on ka meie perega, aga meie staadion on Estiko kontor ja Pläsku,» selgitas Kristo.