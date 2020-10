Suri Tartu ettevõtja Naresh Mody

Naresh Modyst jäid maha kuus last. Sanjay-Jaanus Mody on vandeadvokaat ja partner advokaadibüroos Cobalt, Amish Mody finantsjuht finantsvaldkonna ettevõttes Monese, Akshay Mody Londonis rahvusvahelise ravimiettevõtte juhatuse liige, Chirag Mody vandeadvokaat advokaadibüroos TGS Baltic ja Tartu ülikooli lektor. Shalini Mody on omaloodud tantsustiili GraceFit omanik ja treener ning Raagini Mody on noore emana kodus.