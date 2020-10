Tartu bussiäpp töötab vigaselt

Tartu linnatranspordi ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona ei osanud öelda, miks rakendus vigane on. Ta lisas, et edastab probleemi äppi haldavale ettevõttele Mobi Lab, kes sellega tegelema hakkab.

Mobi Labi juhatuse liige Veiko Raime ütles, et mõned bussiajad on hooaja vahetusega seoses muutunud ja õigete andmete jõudmine mobiilirakendusse võtab pisut aega. «Meie arendaja peab süsteemi uuesti elustama,» kommenteeris ta. Raime avaldas lootust, et äpi vead likvideeritakse saabuva nädala alguses.