Tartus sai inimene kõne väidetavalt pangatöötajalt ning jäi ilma 350 eurost

Politsei rõhutab, et taolise kõne laekudes tuleb olla väga ettevaatlik ning meeles pidada, et PIN-koode ning isikuandeid pressivad telefonitsi välja vaid kelmid. Ükski pangatöötaja ei küsi läbi telefoni inimeste PIN-koode ega muid isikuandmeid, ka ei logi pangatöötajad ühegi kliendi eest kaugteel tema internetipanka ning sellise info küsimine peaks kohe andma signaali, et tegemist on kelmiga. Taolise kõne laekudes tuleb see resoluutset lõpetada, mitte mingil juhul ei tohi võõrale inimesele oma PIN-koode öelda ega tema nõudmisel neid kuskile sisestada.