Tänavakunstniku surmatantsuteemaline kuuikmaal leidis ostja 10 000 euroga

Urmas Malmetil tekkis oksjonitöid internetist vaadates soov osta endale Edward von Lõnguse suur töö Viimsisse elutuppa. Et sein on lühem kui kuus meetrit, kavatseb ta ühele seinale panna «Surmatantsu» neli ja teisele seinale kaks lõuendit või hoopiski kolm mõlemale seinale.

«Toas on kõrged laed ja tühi sein, ja see karjub kunsti järele,» ütles ta. «Väga raske oli leida sinna midagi sobivat. Kui sattusin arvutis Lõnguse peale, tekkis mõte tulla sellele oksjonile järele. Töö peab meeldima, siis on asjal mõtet.»