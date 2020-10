KIunstnik Alexandra Milyakina (28) ehk Sashami on pugenud paljudele tartlastele südamesse omamoodi suure maalritööga. Ta on kirgastes värvides jäädvustanud paberile sadu Tartu maju, mitme aasta jooksul iga päev ühe. Eriti hingelähedased on talle vanad ja pisut räsitud puumajad.