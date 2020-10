Kiri: Kauba tänava taastamine ei hävita parki

Ajalooline Kauba tänav on tegelikult ühe ja sama pika Vallikraavi tänava jätk, mis suundus ümber bastionide Toomemäelt Emajõe äärde. Pärast kaubahoovi ehitamist 19. sajandi algul saigi Vallikraavi tänava viimane lõik Kauba tänava nime. Kauba tänav oli 1944. aastani elavalt liigeldav osa Tartu ärikeskusest, isegi veel pärast ajaloolise kaubahoovi lammutamist 1941.

Sõja järel lasid kommunistlikud võimumehed rahva vastuseisust hoolimata õhkida kõikide majade taastamiskõlblikud varemed Söögituru (Vabaduse puiestee) ja Kauba tänava piirkonnas. Kvartalid tasandati ja Kauba tänav kaotati, kuigi see oleks võinud jääda pargisiseseks promenaadiks.

Palju on kurdetud, et Emajõgi ja Vabaduse puiestee ei ole ülejäänud südalinnaga piisavalt seotud, eksisteerivad kuidagi omaette. Eriti Vabaduse puiestee keskpargiäärsele lõigule satub inimesi liikuma harva.

Keskpargi, Vabaduse puiestee ja Emajõe äärse ala elustamist olekski kõige lihtsam ja otstarbekam alustada keskpargis ajaloolise Kauba tänava sihil jõe äärde viiva promenaadi taastamisega. See promenaad avaks Küüni tänavalt lõpuks vaate Emajõele ning vähendaks tunnetuslikult justkui metsamüüri tunnet, mis praegu südalinna läbi lõikab. Uus promenaad integreeruks Küüni tänavaga ka mitmesuguste ürituste – laatade, perepäevade, spordivõistluste – korraldamisel.

Kõik see on juba viis aastat tagasi Tartu arhitekte ühendaval organisatsioonil MASS läbi arutatud ja ettepanekuna kesklinna üldplaneeringusse esitatud. Linnavalitsus lubas ettepanekuid arvestada, tegelikult on neid aga siiamaani ignoreeritud.