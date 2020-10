Elva vald tunnustas tublimaid ettevõtjaid

Aasta ettevõtja tiitli pälvis AS Bacula, mis tegeleb erinevate toodete valmistamisega pagaritele, kondiitritele, kokkadele ja moosisõpradele. Ettevõte eelistab oma toodetes kasutada kodumaiseid marju ja puuvilju. «AS Bacula on silmapaistev ligi 30-aastase ajalooga ettevõte, kes ostab kohalikelt elanikelt puuvilju, marju ja teisi metsasaadusi. Bacula moos maitseb hästi ning nad on kindlasti oma erinevate toodete kaudu aidanud tuntumaks teha ka Elva valda,» kirjeldas Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ja komisjoni liige Kertu Vuks.

Aasta arendusprojekti tunnustuse sai SW Energia Puhja katlamaja. «SW Energia rajas 2019. aasta suvel Puhja alevikku uue kaugküttetorustiku ja täisautomaatse katlamaja, mille tulemusena paranes Puhja aleviku kaugküttevõrgus varustuskindlus ja vähenesid trassi soojakaod,» rääkis Vuks.

Tänavuse särava startija tiitli pälvis Elva Keegel ja Resto. «Elva Keegel ja Resto on toonud meie valda keegli harrastamise võimaluse ning loonud tänapäevase vaba aja veetmise koha. Loodud on Elva keegliklubi, kes osaleb aktiivselt ka võistlustel ning korraldab võistlusi ka Elvas,» sõnas Vuks ja lisas, et 2022. aastal toimuvad Elva Keegel ja Resto eestvedamisel Elvas ka keeglimängu maailmameistrivõistlused.

Aasta maaelu arendaja tunnustuse sai Laari Talu OÜ. Laari talu on pereettevõte, mis tegutseb Elva külje all. Talu alustas tegevust 2004. aastal ning peamiselt tegeletakse maasikakasvatusega ning toodetakse ka külmkuivatatud maasikaid. «Peale selle pakub talu igal suvel ka malevlastele tööd ning Laari talu on kindlasti näidanud ka maaelu ja elamist Elva vallas igati positiivse kogemusena,» rääkis Vuks.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et see aasta on kindlasti olnud ettevõtjatele väljakutseterohke aeg. «Kuigi tänavune aasta on olnud tõesti keeruline, näeme, et meie valla ettevõtted on suutnud kiiresti kohaneda, leida uusi võimalusi ning panustada erinevatel viisidel kohalikku ellu,» ütles Järveoja ja lisas, et tal on väga hea meel, et Elva vallas tegutsevad ettevõtted, kes aitavad kaasa ka kohaliku elu parendamisse või uute võimaluste loomisse.