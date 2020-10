Uuri üle, mida keemianobelistid leiutasid ehk mis on CRISPR-Cas9

CRISPR Cas9 on tööriist, mis oskab DNA-ahela katki lõigata täpselt õigest kohast ja aitab ka DNA-s üles leida parandamist vajava koha, selgitas biotehnoloog Tõnis Org.

Kuninglik Teaduste Akadeemia teatas eilsetes uudistes, et tänavuse aasta keemianobelistid on Emmanuelle Charpentier ja Jennifer A. Doudna. Need naised panid aluse geenitehnoloogias revolutsiooni tekitanud metoodikale CRISPR-Cas9.