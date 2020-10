Rahvaülikoolide päev toob igaühe koju põnevad loengud, mida saab jälgida hilisõhtuni

Juttu tuleb näiteks Eesti õlust tsaari laual ja putukate söömisest kuni lilleseade ning toote- ja teenusedisainini. Tartu rahvaülikooli esineja ongi putukateadlane Sille Holm, kes räägib putukate kasutamisest söögiks ja söödaks. See algab kell 14.40.

Ettevõtmine leiab aset täiskasvanud õppija nädala tähe all. Pooletunniste ettekannete juurde saab ERL kodulehe kaudu ühineda igal ajahetkel ja koolitusplatvormi kaudu saab koolitajatele kommentaare jätta ja küsimusi esitada.

Eesti Rahvaülikoolide Liidu juhatuse liikme Maire Breede sõnul on rahvaülikoolide päeva tähistamine üks suur pidupäev, millest igaüks leiab just enda maitsele midagi sobivat. «Rahvaülikoolide päeva tähistamise idee sündis soovist edasi anda tükikest meie igapäevasest tegevusest, et ka inimesed, kes ei ole rahvaülikoolide ja vabaharidusega veel kokku puutunud, saaksid sellest aimu. Rahvaülikool ei ole vaid õppimise, vaid ka koosolemise koht,» selgitas Breede.