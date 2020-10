Naiselt peteti hulk raha välja

Kahtlase tehingu peatamiseks palus väidetav pangatöötaja naisel telefonitsi vahendada oma isikukood, pangakonto kasutajanimi ja sisestada oma telefonis Smart ID-koode. Petukõne saanud naine tegigi seda kõike ja avastas hiljem, et tema arveldusarvelt on tehtud ülekandeid summas 400 eurot ja lisaks sellele oli naise nimele võetud 1500-eurone laen. Mõistes, et on petta saanud, pöördus naine politseisse.