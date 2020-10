Tartu Filmifond võõrustas USA filmiagenti Eleonora Granata-Jenkinsoni

Eleonora Granata-Jenkinsonil on suur kogemus nii USA kui ka Euroopa filmimaastikul. Ta on töötanud nii produktsiooni valdkonnas, konsultandina, müügiagendina kui ka erinevate festivalide tiimides, näiteks seitse aastat Veneetsia filmifestivalil USA esindaja ja programmi konsultandina. Hetkel on ta ka üks Pimedate Ööde Filmifestivali programmi koostajatest. Praegu elab ja töötab Eleonora Granata-Jenkinson Los Angeleses ja tema firma Melograno Films tegeleb produktsiooni ja filmiõiguste omandamisega, filmifestivalide alase konsulteerimisega, avalike suhete nõustamise ja turundusega.