Tartu ülikooli raamatukogu ja Oskar Lutsu linnaraamatukogu võlgnike arv kahe peale kokku on läbi aastate püsinud enam-vähem ühtlaselt 1500 kandis. Et seda on talumatult palju, on raamatukogud asunud otsima abilisi, kes aitavad raamatud tagasi saada.