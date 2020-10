Liina Uudelt: kõiki koole kaasav eelarve

Selle aasta hääletuse ideid sirvides on ennustada tihedat rebimist Miina Härma, Veeriku ja Forseliuse kooli vahel. Kes suudab paremini motiveerida oma kooli õpilasi ja lapsevanemaid hääletusklikki tegema, see võidab. Ja kes kehvemini, saab sama hea teise koha. Õpilaste arvu vaadates näib seis Miina Härma kasuks, aga Veeriku võib ka auhinnalise teise kohaga sama rahule jääda. Ülejäänud ideedel, mille siht­rühm on laialivalguvam ja mitte nii kergesti mobiliseeritav, on palju kehvemad šansid.