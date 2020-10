Kliiniku haldusjuht Tõnis Pintson selgitas, et Ode laienemise tingis patsientide tagasiside analüüs ning oma töötajate rahulolu uuring, kust oli, mida tähele panna. «Patsiente on seni väga häirinud pikad ooteajad ning uute ruumide lisandudes võib nüüd see probleem pisut leeveneda,» lootis ta.