Koroona sunnib rihma pingutama

Eelarvestrateegia aastani 2024 ehk stoppkaader, kuidas paistab praegu Tartu võime igapäevaülesannetega toime tulla ja selle kõrvalt luua ka uut, on täna volinike ees. See dokument annab samuti aimu, mida on oodata Tartu tuleva aasta eelarvest, mille maht laenude tagasimakseid arvestamata on tänavusest väiksem, nagu on praeguses teadmises ka ületuleva aasta eelarve.