Targas linnaosas valmis seinamaalingute sekka esimene skulptuur

Vastne skulptuur elumaja ees on kunstniku sõnul inspireeritud projekti eesmärgist muuta hruštšovkad smartovkadeks. «Kasutades oskusi ja teadmisi, tuuakse looduslikust teemandist välja vääriskivi potentsiaal – lihvides luuakse briljant,» märkis skulptor. «Vanade majade sisemise potentsiaali täiuseni viimine on ka SmartEnCity üks eesmärke.»

Art Allmäe skulptuur

Skulptuuri «Lihvitud teemant» põhikujund on graniidist valmistatud briljandi suurendatud standardlõige, mis asetseb geomeetrilisel roostevabast torust konstruktsioonil. Kuraator Evelin Zolotko on enda sõnul väga rõõmus, et Tartus aina lisandunud seinamaalingute hulka sai lõpuks ka üks skulptuur.

Tartu kunstnike liidu liige Art Allmägi (s 1983) on lõpetanud skulptuuri eriala Tartu kõrgemas kunstikoolis ning omandanud magistrikraadi skulptuuri ja installatsiooni erialal Eesti kunstiakadeemias. Skulptorina on ta tuntud provotseerivate ja julgete taieste ja installatsioonide poolest, millest leiab tihti nii klassikalise skulptuuri kui ka meie kaasaegsete, tehniliselt keeruliste elementide kombinatsioone.

Vello Vinna pilt ajast

Üks värskeimaid seinamaalinguid on Kalevi 8 kortermaja otsaseinal graafik Vello Vinna tehniliselt keerukas ja detailirohke teos «Aeg I». See on SmartEnCity projekti raames valminud 15. kunstiteos.

Vello Vinna «Aeg I». FOTO: Silver Siilak

Vello Vinn (s 1939) on Eesti kunstnike liidu ja Eesti vabagraafikute ühenduse liige. Vinna julged, detailsed, teravmeelsed ja mitmekihilise sümboolikaga teosed hakkasid tuntust koguma 1960. aastate lõpus.

Kunstniku sõnul koosneb «Aeg I» sümbolitest, millest osa on universaalsed, osa aga vaatleja mõistatada. «Ajanäitajal on tiivad sellepärast, et aeg kaob ju nii kiiresti – minul küll aeg lendab!» kommenteeris Vinn teost krooniva tiibadega kella tagamaid.

Kunstiteoste valikut kureerinud NOAR.eu eestvedaja Andra Orni sõnul on Vello Vinna graafika tugevalt mõjustanud tervet generatsiooni.

«Kalevi 8 hoonele teost valides pidime arvesse võtma nii majaelanike, muinsuskaitse kui ka arhitekti nõudeid, samuti eelarvelisi võimalusi,» lisas Orn. «Peale pikka protsessi sai nn Karlova värav endale ajalooliselt tähelepanuväärse ning väga kohaspetsiifilise teose, mis kõnetab meid läbi ajastu, rääkides elamuehitusest, ajast ning inimeste argielust.»

«Aeg I» teostuse taga on kunstnik Edgar Tedresaar ja kunstirühmitus Piiritus.

SmartEnCity projekt

SmartEnCity projekti elluviimisel tekib Tartu kesklinna tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa, kus nõukogudeaegsed kortermajad on renoveeritud liginullenergiahooneteks. Nutikas linnaosas kasutatakse uuenduslikke lahendusi kaugküttes, tänavavalgustuses ja taastuvenergia kasutamises, korteritesse paigaldatakse targa kodu lahendused.