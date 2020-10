«Ma tahan suvepäevadele minna, aga mitte metsa või looduskaunisse kohta, nagu need linnainimesed neid sääski ja parme täis metsaäärseid põlde kutsuvad,» teatas Annika. «Mul on kogu aeg ainult üks kuradi loodus ümberringi ning suurema osa suvest kannan nagunii kummikuid ja vabaajariideid. Tahan kontsad jalga ja ilusa kleidi selga panna, huuled ära värvida ja teatrisse või kontserdile minna! Need on õiged suvepäevad!»