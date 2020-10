Eelmise aastaga võrreldes on tänavu elektritõukeratastega liiklusõnnetuste arv Eestis neljakordistunud. Kui mullu oli viis õnnetust, siis selle aasta üheksa kuuga on juhtunud juba 21 inimkannatustega õnnetust. Raskemaid on olnud kolm, kaks neist Tartus.