Luuletajast professor Timo Maran peab inauguratsiooniloengu

Timo Maran on omandanud TÜs bakalaureusekraadi zooloogia erialal ning magistri- ja doktorikraadi semiootika ja kulturoloogia erialal. Ta on töötanud alates 2006. aastast TÜs ning keskendunud peamiselt kultuuri ja looduse semiootilistele seostele, märgipõhistele suhetele ökosüsteemides ja biokommunikatsioonile. Samuti on ta on uurinud looduse kujutamist eesti kirjanduses, keskkonnamuutuse retseptsiooni ja bioloogilist mimikrit.

Timo Maran on toimetanud ajakirja Biosemiotics ja avaldanud monograafia «Mimicry and Meaning: Structure and Semiotics of Biological Mimicry» (Springer, 2017). Ta on Eesti kirjanike liidu liige ja avaldanud viis luulekogu.