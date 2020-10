Kutsehariduskeskus peab homme ettevõtluspäeva

Kutsehariduskeskuse ettevõtluspäeva peakorraldaja õpetaja Tiina Aidniku sõnul on ettevõtluspäev osa kooli suurest eesmärgist kujundada ettevõtlusõpe kaasaegseks ja praktiliseks. «Ettevõtlust ja ettevõtlikkust ei saa õppida klassitunnis aineõpetajat kuulates, vaid see on protsessipõhine õpe. Lähtume sellest, et ettevõtlikkus on tulevikutöö oskus ning neid oskusi saab arendada elulisi probleeme lahendades ja teadmisi igapäevaselt kasutades,» selgitas ta.