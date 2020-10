Jan Lätt: kas helikopterirahaga saame headele ideedele pihta?

Keskpankade ja valitsuste fookus on seejuures kahel aspektil: esiteks tekitada majanduskeskkonnas mõistlikul tasemel inflatsiooni ja vältida deflatsiooni ning teiseks teha kõik maksimaalselt võimalik, et hoida ja luua töökohti, vältides ühtlasi ühiskonnas töötuse määra suurt kasvu.

Kõrvaltvaatajale tundub paratamatult, et riigid on üksmeelselt välja rebinud ühe lehekülje Jaapani deflatsioonilise kogemuse käsiraamatust.

Jaapani kogemuse vältimiseks ning inflatsiooni tekitamiseks on riigid asunud üksteise võidu rahasüsteemi kapitali lisama, seda peamiselt riiklike võlakirjade ostuprogrammide kaudu. Maailma suurema majandusega riigid avaldavad üha uusi teateid ja strateegiaid erinevatest abipakettidest. Meediaallikate andmetel on isegi Ameerika Ühendriigid oma keskpangasüsteemi strateegiasse sisse kirjutanud inflatsiooni tekitamise deflatsiooni vältimiseks ja töökohtade säilitamise toetamise.

Riigi ja majanduse seisukohalt on oluline, et tekiks uusi tooteid ja äriideid, mis jõuavad ka ellu viimise faasi. See on otsustav, et tekiks uusi kõrgtehnoloogilisi töökohti ja Eesti oleks ettevõtluskeskkond, kuhu tulevad toote- ja arenduskeskused.