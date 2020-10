Uuendatud Vanemuise tänav vajab ikka veel kohendamist

Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juht Oleg Lužetski sõnas, et enamik puudusi on küll kõrvaldatud, kuid tulemus pole kaugeltki ideaalne. «Miks need märgid ikka viltu on? Mis selle fassaadiga saab? Miks see vana laternapost veel siin on? Mis sellest august saab?» küsis Lužetski Vanemuise tänaval tehtud ringkäigul ehitaja käest. Vastuseks kuulis ta, et tehakse korda, viiakse minema, parandatakse ära.