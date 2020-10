ERMis käib suvest suveni tekstiilide pildistamine

Raadil, ERMi äsja nelja-aastaseks saanud majas on paljud töötajad hõivatud ühe viimase aja kõige tähtsama tööga, kultuuriväärtuste digiteerimisega. See algas suvel ja kestab järgmise suveni. Kaamerate ette tuuakse hoidlatest 14 000 eset, mis on 13 protsenti muuseumi esemekogu säilikutest, et siis panna pildid koos teabega üles Eesti muuseumide netiväravasse MuIS ehk muuseumide infosüsteemi.