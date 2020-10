Tartumaale lisandus ööpäevaga kaks positiivset koroonatesti tulemust

Jõgevamaa nakatunu sai viiruse pereliikmelt, Tartumaa uus nakatunu on eelnevalt haigestunu lähikontaktne. Ülejäänud lõuna regionaalosakonna uute juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses üle 360 inimese, kellest 65 on haigestunud. Regiooni jälgimisel on üks aktiivne kolle Võru töökoha kolle, millega on seotud 23 haigestumist.