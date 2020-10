Galerii ja video ⟩ Tartlased avaldasid toetust kõigi õigusele abielluda, vastasleer nimetas seda reklaamiks

Meeleavaldust jälgisid eemalt neli meest, keda võis nimetada pigem korraldajate vastasleeriks. «Ma lihtsalt tulin vaatama, mis palagani siin tehakse, ja ma ei saa siiani aru, mis neil viga on või kes neil keelab elada,» selgitas meeleavalduse vastane Jüri Kask. Ta lisas, et muidu poleks midagi meeleavaldajate vastu, aga selliseid üritusi võiksid aktivistid teha oma koduaias, mitte avalikus linnaruumis. «Minu asi pole öelda, mida nad kodus toas teha võivad. See aga on siin ju reklaam ja järgmisena teevad paraadi või jooksevad mööda tänavat palja tilliga ringi,» sõnas Kask. Samuti tõi ta välja, et teised vähemused selliseid meeleavaldusi ei korralda ja tolerantsuse teema puudutab veel mitmeid teisi gruppe Eestis.

Tartu linnavolikogu nõunik Eveliis Padar selgitas, et inimesed on tulnud kohale LGBT+ kogukonna toetamiseks ja valitsusele kindla sõnumi edastamiseks. «Meile ei ole okei, kui Eesti valitsus, täpsemalt üks konkreetne partei, kiusab suurt osa ühiskonnast, kes on küll vähemus, ja ometi ükski teine erakond vahele ei astu,» rääkis Eveliis Padar. Tema sõnul rõhutavad meeleavaldajad, et armastus on armastus ja inimesel ei saa keelata abiellumast selle inimesega, kellega ta soovib. «Mina tahan elada sellises Eestis, kus kõigi õigused on kaitstud.» Padar nentis, et praegu puudutab teema üht kogukonda, ent varsti võib kiusamise ohvriks langeda keegi teine. «Tekib küsimus, millises riigis me tahame elada. Mul on ülimalt hea meel, et siin olid täna kohal kahe erakonna esindajad, ning ehk püsib lootus, et tulevad julged poliitikud, kes tahavad inimeste õiguste eest seista.» Lõppeesmärk on Padari sõnul referendum peatada. «Ideaalis muidugi soovime, et see kohutavalt rumal kiuslik ja tagurlik idee võetakse valitsuse laua pealt maha. Kui seda ei tehta, oleme valmis uuesti välja tulema ja oma õiguste eest seisma,» kinnitas Padar.