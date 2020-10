Tartumaa püsib uutest positiivsetest koroonatesti tulemustest puutumatuna

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 31 inimesel. Harjumaale lisandus 26 ning Pärnumaale, Põlvamaale ja Valgamaale kaks uut juhtu. Lääne-Virumaale, Saaremaale, Võrumaale ja Viljandimaale lisandus üks uus koroonaviirusesse nakatumine. Neljal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 53,05.

Lõuna regiooni nakkuste puhul on teada, et Viljandimaa nakatunu sai viiruse sünnipäeval viibinud viirusekandjalt, Võrumaa haigestunu tuttavalt. Ülejäänud lõuna regionaalosakonna uute juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses üle 360 inimese, kellest 60 on haigestunud. Regiooni jälgimisel on üks aktiivne kolle Võru töökoha kolle, millega on seotud 23 haigestumist.

Haiglaravil viibib 36 inimest, TÜ kliinikumis suri koroonaviirusesse nakatunud 83-aastane naine

3. oktoobri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti neli patsienti, uusi COVID-19 juhtumeid avati viis.

Tartu ülikooli kliinikumis suri koroonaviirusesse nakatunud kokku 83-aastane naine, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 473 COVID-19 haigusjuhtumit 460 inimesega.

3. oktoobri seisuga on tervenenud 2 728 inimest. Neist 2 088 inimese (76,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 640 inimese puhul (23,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on võimalik saatekirjaga koroonaviiruse ninaneelu proovi anda 18 testimispunktis, millest kolm asuvad sadamas ja lennujaamas ning on mõeldud Eestisse saabujate testimiseks.