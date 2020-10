Vanemuisega äsja liitunud näitlejad mängivad valuliku kasvamise lugu

Väikeses Taani linnas algab uus kooliaasta. Esimesel koolipäeval teatab üks poiss, et mitte millelgi pole tähtsust ega mõtet. Ta ronib ploomipuu otsa ega tule sealt enam alla, terroriseerides klassikaaslasi oma uue maailmavaatega. Neil ei jää muud üle, kui tõestada talle, et on asju, mis on tähtsad, et elul on siiski tähendus. Klassikaaslased alustavad täiskasvanute eest varjatud mängu, mille panused suurenevad iga hetkega ja milles osalemiseks on vaid kaks võimalust – kas kõik või mitte midagi.