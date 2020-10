Trükist tuli mahukas geneetikaalane seletav sõnaraamat

Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis tuli esitlusele trükisoe eesti-inglise-eesti «Geneetika sõnastik». 541-leheküljelises raamatus on üle 7500 geneetikatermini ja definitsiooni. Selle autorid on TÜ geneetika emeriitprofessor Ain Heinaru ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja Sulev Kuuse, kes mõlemad on eesti teadusterminoloogia asjatundjatena koostanud mitu õpikut ja sõnastikku.