Saadjärve ääres avaneb meeleliigutus. Punkt.

Maalid on autori sõnul abstraktsed või abstraktsuse lähedal, väljendusvahendid on värvid, pinnad, jooned ja faktuurid. «Selliste tööde maalimine on minu jaoks minek tundmatusse, meele liigutamine sinna, kus pole varem viibinud,» selgitas Eero Ijavoinen. «Lõpptulemus on algsest impulsist tihti üsna kaugel või teinud töö käigus juba nii pika tiiru, et on jõudnud algpunkti tagasi.»