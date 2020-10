Homne Tartu linnamaraton lõpetab Kuubiku hooaja

Kuubiku sarja kuuluvad tavaliselt kuus üritust: Tartu maraton, Tartu maastikumaraton, Tartu rattaralli, Tartu rulluisumaraton, Tartu rattamaraton ja Tartu linnamaraton. Tänavu aasta on teistest erinev ning kuubiku sarjas punktiarvestust pole, aga need, kes on osalenud neljal või viiel üritusel, saavad meene, diplomi ja medali.