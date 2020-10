Tartumaale ööpäeva jooksul positiivseid koroonatestide tulemusi ei lisandunud

Enim uusi positiivseid testitulemusi lisandus rahvastikuregistri andmetel Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 43 inimesel. Ida-Virumaale lisandus viis ning Saaremaale neli uut juhtu. Läänemaale, Põlvamaale, Raplamaale ja Viljandimaale lisandus üks uus koroonaviirusesse nakatumine. Ühel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 52,22.

Harjumaa 43 (neist 33 Tallinnas) uuest juhtumist kolm on seotud nakatumisega pereringis ning kolm nakatumisega töökohal. Üks uus juhtum on seotud Ida-Tallinna keskhaiglaga ning ühe juhtumi nakatumise asjaolud on teadmata. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on täpsustamisel. Ühe juhtumi lahendamine anti üle ida regionaalosakonnale.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on ligi 2700 inimest, kellest 377 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada üheksat kollet, millest suurim on Ida-Tallinna keskhaigla kolle, kus lisaks 26 töötajale on haigestunud 15 ravil olnud patsienti ja kaks kohviku töötajat. Läänemere gümnaasiumi koldega seoses on haigestunud 26 õpilast ja kümme õpetajat. Esimese töökoha koldega on seotud 23, Haapsalu nostalgiapäevade koldega kaheksa, päästeameti koldega seitse, teise töökoha koldega seitse ja perekonna koldega kuus juhtumit. Kolmanda töökoha koldega on seotud viis ning teise pere- ja tutvuskonna koldega on mõlemaga seotud viis haigusjuhtu.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolm on seotud nakatumisega töökohal, ühel juhul sai inimene nakkuse pereliikmelt. Ühe juhtumi asjaolud on täpsustamisel.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas kümme aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Tammiku põhikooli koldega 11, Kohtla-Järve kesklinna põhikooliga kuus, teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega seitse ja Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest. Täna lisandusid ida regionaalosakonna jälgimisele ka Jõhvi gümnaasiumi kolle (kuus haigestunut) ja Jõhvi hooldekeskuse kolle (samuti kuus haigestunut, kellest viis on kliendid ja üks töötaja).

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1000 inimest, kellest on haigestunud 193.

Viljandimaa nakatunu elab Harjumaal ning temaga suhtlemine läheb üle põhja regionaalosakonnale. Ülejäänud lõuna regionaalosakondade tänaste haigusjuhtude asjaolud on täpsustamisel.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviiruse tõttu üle 400 inimese, kellest 60 on haigestunud. Regiooni jälgimisel on üks aktiivne kolle Võru töökoha kolle, millega on seotud 23 haigestumist.

Läänemaa uus juhtum on toodud sisse Euroopa Liidu riigist, Saaremaa neli uut juhtumit on seotud perekondliku nakatumisega.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 260 inimest, kellest 31 on haigestunud.

Ida-Viru keskhaiglas suri koroonaviirusega nakatunud 84-aastane mees.

2. oktoobri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti kaks patsienti, uusi COVID-19 juhtumeid avati kolm.

Ida-Viru keskhaiglas suri koroonaviirusega nakatunud kokku 84-aastane mees, kokku on Eestis surnud 66 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 469 COVID-19 haigusjuhtumit 456 inimesega.

2. oktoobri seisuga on tervenenud 2 675 inimest. Neist 2 052 inimese (76,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 623 inimese puhul (23,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on võimalik saatekirjaga koroonaviiruse ninaneelu proovi anda 18 testimispunktis, millest kolm asuvad sadamas ja lennujaamas ning on mõeldud Eestisse saabujate testimiseks.