Lõunakeskuse juht Marju Jeedas ütles, et tegu ei olnud ikkagi tehnilise rikkega, vaid kuna mõlemad pinnad olid varem kaubanduspinnad, ja nüüd mõeldud toitlustuseks, siis tekkis sellega seoses arusaamatus ning nüüd on vaja taotleda pindadele eraldi luba. «Ootasime ära päästeameti kooskõlastuse ning seetõttu avati KFC natuke hiljem ning Burger King oli ajutiselt suletud. Kasutusloa saamiseks protsess käib, sisulised tingimused on meie poolt täidetud ning loodame, et olukord laabub kiiresti,» sõnas Jeedas.