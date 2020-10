Aus linnaametnik: Tartu pole seadnud eesmärki autoliiklust vähendada

Mõneti mõjus see maski langetamisena olukorras, kus Tartu on kaua rääkinud autole alternatiivi pakkuvate liikumisviiside eelistamisest. Aga nüüd, üldplaneeringu arutamisel on häälekas vastuseis Ujula tänava pikendamisele Aruküla paljandi alt pooleteise kilomeetri võrra Kvissentali asumisse, samuti sadamaraudtee koridori autotänava ehitamisele – mis sellest, et Ropka silla plaan on maha kantud –, ja linnavalitsus vastab kõhklejaile, et teeme ikka!