Peeter Olesk: keel, keel, mida sa meiega teed?

Keeleteaduses vastab tõele, et veel 20. sajandi algul nimetati varem üksnes Moskvale allunud etnilisi venelasi suurvenelasteks, ukrainlasi ja russiine väikevenelasteks ning Leedu, Poola ja Ukraina vahel elanud idaslaavlasi valgevenelasteks. Kes tahab olla ajaloolis-geograafiliselt veelgi täpsem, peaks eristama ka musti venelasi ja Metsamaa-venelasi Läänemere ning Musta mere vahel.

Slaavlased ei ole etniliselt homogeensed, idaslaavlased niisamuti mitte. Kuidas peaksime meie neid rahvaid nimetama? Üks võimalusi on teha seda nõnda, nagu on neil endil kombeks, näiteks öelda kas üldiselt «valgevenelane» või «metsamaa-valgevenelane» (valgevenelane Palesse kandist) või koguni «Valgevene ristitud juut» (miks peaks seda häbenema?). Kui see komme on nõrk, siis ei ole minu arusaamist mööda kuidagi patt inimesi ses suhtes julgustada. Tuleb meelde professor Paul Ariste, kes väga järjekindlalt protesteeris Taga-Karpaatia ungarlaste vägivaldse ukrainastamise ja Vadjamaa vadjalaste venestamise vastu.

Teine võimalus on eespoolsega tegelikult juba antud. Mõnel juhul on kõigiti põhjendatud tõlkida nõukogudepärane koha- või pärisnimi põlisasukate keelde või tuua kunagine nimekuju käibele tagasi. Eesti lingvistidest tegi seda juba rohkem kui pool sajandit tagasi tartlane professor Tiit-Rein Viitso, kes süstemaatiliselt hakkas kasutama hüdronüümi Lauga jõgi venepärase Luuga jõe asemel, nii et loomulikult on tal kohanimeks Laukaansuu (sadam), mitte Ust-Luga.

Samadel põhjustel on siinkirjutaja loobunud venekeelsest kohanimest «Polesje» ja tõlkinud selle «Metsamaaks». Bresti ja Homeli oblast ongi väga metsarikkad piirkonnad, täpsemalt metsamaad vaheldatuna soomaadega. Kuna sealne ala oli kuni 1986. aasta tuumakatastroofini veel vabalt kättesaadav slaavlaste paganlike, st ristiusueelsete kommete uurijaile, siis ei ole liialdus väita, et Metsamaa valgevenelastest paganausuliste, õieti metsamaalastele laiemalt olid vendadeks teised idaslaavi paganausulised näiteks Põhja-Venemaal Valge mere ääres või jälle Volga kaldail, mitte aga venelased üleüldse.

Kangelaseepika võib olla fakultatiivne ja keel muutub niikuinii, kuid ma ei ole juhtunud kuulma, et Põhja-Ameerika «inglismaalased» nimetaksid Suurbritannia kodakondseid oma vanemateks vendadeks.

Kahtlemata peavad Valgevene Vabariigi kodakondsed otsustama ennekõike ise, kuidas edasi. Olgu siiski osutatud, et liitriik kui poliitiline konstruktsioon ei rahulda kaugeltki mitte kogu Vene Föderatsiooni elanikkonda, tervet Valgevenet ega ka Euroopa Liitu, sest sellises riigis poleks pooled ühelgi juhul võrdsed. Noorem vend tuleb alati pärast vanemat, mitte temaga ühel ajal..

Teiseks seab Valgevene tuleviku määramine liitriigi osana täiesti uude valgusesse õigusjärgluse Nõukogude Liidu suhtes, millest poleks põrmugi selge, mis jagatakse omaaegsest Nõukogude Liidust pooleks või kellegi kasuks.

Loomulikult oleks totter tõmmata sõnapaarile «vanem vend» kriips peale või keelata liitsõna «liitriik» kõikjal sootumaks. Samas ei tohiks olla keelatud kahelda selles, et Valgevene Vabariigist koos Vene Föderatsiooniga liitriigi moodustamine ei ole pikaajaline lahendus mitte ühelegi riigile ei Euroopa Liidu sees ega väljaspool seda. Kui üritada teha seda altpoolt, siis ainsaks väljapääsuks oleks vaba rahvahääletus ja kui teha seda ülalt alla, siis tekib otsekohe küsimus, missugusel võimuorganil on niisuguseks lahenduseks rahvusvaheliselt tunnustatud legitiimsus. Selleks, et olla iseseisev, ei vaja Valgevene Vabariik liitriiklikkust.

Mida saab teha Eesti? Neli asja on meie poolt juba käivitatud. Need on Elering, roheline energeetika, Läänemere Raudtee ehk poolkeelne Rail Baltic ja heidutav kaitsepoliitika. Kuid meie võimuses on ka hoiduda vennalikkuse doktriinist seal, kus see tegelikult varjab tagasipöördumist nõukogulikku ideoloogiasse.

Kuidas seejuures tuleb manööverdada, see nõuab märksa rohkemat kui täpne keelekasutus. Valgevene Vabariigis elab arvestataval määral luterlasi, teisi reformeeritud kiriku liikmeid ja islamiusulisi. Täitsa arusaadav, et igaüks neist näeb Valgevene tulevikku erinevalt ning me ei tea sugugi, kuivõrd see tulevik võiks näha välja Eesti moodi.