Jüri Saar: rattateede võrk – Tartus ju pole

Kui väga ma ka ei pinguta, ei meenu mulle Tartus ainumatki rattateed, peale Kesk tänava, ehkki linnavalitsus lubab uue üldplaneeringu eskiisis meile rattateede võrku. Kuidas siis nii, võib imestada ­– meil on ju kilomeetrite viisi ehitatud uusi kergliiklusteid, meil on sõiduteedel rattarajad, vastremonditud Vanemuise tänaval lausa kiviga sõiduteest eraldatud, mujal pigem värviga. Aga rattateid siiski ei ole. Olgu, Anne tänaval on ratturiala ja jalutaja ala sillutis erinev, aga need on kõrvu samas tasapinnas.