ÜRO rahvusvahelise toidukao ja toidujäätmete alase teadlikkuse päeva raames sai eile Kambja külje all Kalda talus kaasa võtta selliseid köögivilju, mis muidu tarbijateni ei jõuaks. Talu peremees Jaanus Välja ütles, et nemad peavad talu peamiselt enda ja tuttavate jaoks ning lisaks jagavad saadusi laiali Tartu toidukogukonnas Juurikas. Omapärased juurviljad üritatakse siiski ära kasutada ja üldiselt sööb talupere need kas ise ära, jäetakse loomadele või pannakse komposti.