2 + 1 asemel tuleb siiski 2 + 2

Miks just Kärevere–Kardla teelõik, miks mitte alustada töid hoopis lähemalt Tartu poolt? Maanteeameti Lõuna teehoiu osakonna juhataja Janar Taal selgitas, et algul oli Kärevere-Kardla lõigule plaanis rajada 2 + 1 möödasõiduala, kuid sõiduohutuse ja tehniliste tingimuste tõttu otsustati, et ühe lisaraja ehitamisest ei piisaks.