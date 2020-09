Ihaste metsa tarastamine on toppama jäänud Hipodroomi tänava servas, kus kohati on paigas ainult postid ja mõnel pool valmis postiaugud.

Üks omanikke, Vennad Ehituse tegevdirektor Agu Mutli ütles, et põhjus on mujal ja märksa lihtsam: «Postid, seda mõõtu ja selle hinnaga postid, on otsa saanud. Me ei kiirusta sellega. Toimetame asju tasapisi.»