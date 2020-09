Kirjanduslinna Tartu esindaja Mika Keränen kõksib üksi kogu maailma ees

Tänavu kevadel koroonapandeemia puhkedes algatas Iraagi linn As-Sulaymānīyah (kurdi keeles Silêmanî või Sulêmanî), mis sai möödunud aastal Unesco kirjanduslinnaks, tekstide kogumise. Sihiks oli võetud koondada ühisteosesse kirjanduslinnade autorite kogemusi kriisiolukorrast ning pakkuda kirjasõnas rasketel aegadel lootust ja julgustust. Selle algatuse tulemusel on nüüd e-väljaandena ilmunud antoloogia «You Will Remain» («Teie jääte»), mis sisaldab tekste 23 linnast üle maailma.

Kirjanduslinna Tartut esindab kogumikus Mika Keräneni luuletus «Üksi kõksimise päev», mille on pealkirja «A Day of Lonely Keepy-Uppy» all tõlkinud inglise keelde Kersti Unt. Luuletus avaldati eesti keeles autori enda tehtud videosalvestisena 21. märtsil toimunud ülemaailmse luulepäeva tähistamise ajal.