Jooksuvõistlused muudavad reedel ja laupäeval linnaliiklust

Laupäeval, 3. oktoobril kell 11.00-14.30 on Poe tänavasse sisse- ja väljasõit sõidukitele suletud (v.a operatiivsõidukid), sest kell 11-16 ei ole võimalik Küüni tänavat sõidukiga ületada. Alates kella 14.30st pääsevad kohalikud elanikud Poe tänavale ja sealt välja Vabaduse puiestee kaudu.

MUUDATUSED BUSSILIIKLUSES

2.10. kell 19.30 – 3.10. kell 22.00 on Vabaduse pst suletud.

Buss nr 6 sõidab (2.10. kell 19.30 – 3.10. kell 22.00) linnast väljuval suunal marsruudil Võidu sild - Narva mnt – Ujula – Sauna -Kroonuaia ja linna siseneval suunal Lai - Vabadussild - Narva mnt - Turu jne.

Buss nr 7 sõidab (2.10. kell 19.30 – 3.10. kell 22.00) marsruudil Võidu sild - Narva mnt.

Buss nr 13 sõidab (2.10. kell 19.30 – 3.10. kell 22.00, v.a 3.10. kell 11.00-17.00) marsruudil Võidu sild - Narva mnt – Ujula – Kroonuaia - Herne ja vastupidi. 3.10. kell 11.00-17.00 sõidab buss nr 13 marsruudil Võidu sild – Ujula – Kroonuaia – Jakobi – Kreutzwaldi ja vastupidi (Kreutzwaldi - Jakobi – Lai – Vabadussild – Narva mnt – Turu jne).

Vabaduse puiestee sulgemise ajal linnast väljuval suunal Emajõe tänaval asuvat Palmihoone peatust ei teenindata ja asenduspeatus on Kroonuaia peatus. Linna siseneval suunal on Vabaduse puiesteel asuv Palmihoone peatus ajutiselt viidud Laiale tänavale. Linnaliini nr 7 peatuse Vabadussild asenduspeatus on Vene peatus. Bussid peatuvad kõikides ajutisele marsruudile jäävates alalistes peatustes.

Buss nr 21 sõidab (2.10. kell 19.30 – 3.10. kell 22.00) linna siseneval suunal Lai - Vabadussild - Narva mnt - Fortuuna jne. Vabaduse puiesteel asuv Palmihoone peatus on ajutiselt viidud Laiale tänavale.

Buss nr 22 sõidab (2.10. kell 19.30 – 3.10. kell 22.00) marsruudil Raatuse - Narva mnt – Ujula – Kroonuaia. Buss ei peatu Vene peatuses, vaid Meltsiveski peatuses.

Bussid peatuvad kõikides ajutisele marsruudile jäävates alalistes peatustes.

Sõpruse silla üks suund (Karlovast Annelinna) on suletud 3. oktoobril kell 9.30 - 15.00

Buss nr 9 sõidab AHHAA peatusest Annelinna marsruudil Võidu sild – Fortuuna - Pikk. Teenindamata jäävad peatused Aida ja Silla.

Bussid nr 3, 11, 12, 13 sõidavad linnast väljuval suunal marsruudil Võidu sild – Fortuuna - Pikk . Turu tänaval olevad peatused jäävad teenindamata. Bussid peatuvad kõikides ajutisele marsruudile jäävates peatustes.

Mugasto tänava sulgemisel 3.10. kell 10.30 - 13.40

Buss nr 12 sõidab marsruudil Kasesalu – Laigo - Pallase ja vastupidi. Mugasto tänaval asunud ajutised peatused paigaldatakse Laigo tänavale. Bussid peatuvad kõikides ajutisele marsruudile jäävates peatustes.

Kalevi ja Raua tänava sulgemisel 03.10. kell 9.30 – 15.00

Buss nr 6 sõidab linna siseneval suunal marsruudil Raua – Sõbra – Turu. Teenindamata jäävad Kuu, Salemi ja Karlova kooli peatus. Bussid peatuvad kõikides ajutisele marsruudile jäävates peatustes.

Jõe tänava sulgemisel 3.10. kell 14.00 – 15.00

Buss nr 6 sõidab linnast väljuval suunal Turu ja Tehase tn kaudu. Teenindamata jäävad Silla II, Vaba ja Savikoja peatus. Bussid peatuvad kõikides ajutisele marsruudile jäävates peatustes.