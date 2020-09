Tartu koolides pole koroonaviirus edasi levinud

Tamme gümnaasiumi direktori Ain Tõnissoni sõnul pole teada, kust õpilane nakkuse saada võis. «See on rohkem terviseameti rida,» lisas ta. Küll aga alustavad reedest uuesti kontaktõppega kaks klassitäit õpilasi, kes reedel koju saadeti. Seda seetõttu, et siis saab täis kaks nädalat päevast, mil nakatunud õpilane viimati koolis käis. Rohkem nakatunuid lisandunud pole. «Koolis soovitame koridorides ning söögijärjekorras maske kanda ning koos õpetajatega teeme ise sama,» ütles Tõnisson. Tema sõnul on nii õpilased kui õpetajad tähelepanelikud kurgukriipimise ning muude sümptomite osas ning koju on jäänud ka neid, kes polnud lähikontaktsed. «Eks see ole loomulik, et inimeste ohutunnetuse on suurem, kui lugu puudutab lähemalt,» arvas direktor.