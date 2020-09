Täna saab Vspas sõna sekka öelda Tartu üldplaneeringu avalikul arutelul

13. juulist 16. augustini toimunud üldplaneeringu avalikul väljapanekul tegi ettepanekuid üle 260 inimese ning ettepanekute arv ulatus ligi tuhandeni. Tartu linnavalitsus on kujundanud esitatud ettepanekute osas oma seisukohad, mida ka 30. septembril toimuval arutelul tutvustatakse.

Linnavalitsus rõhutab, et tulenevalt Covid-19 nakkusohust on oluline, et avalikule arutelule tulijad oleksid täielikult terved. Ka kergete haigustunnustega tuleb jääda koju. Konverentsikeskuses mõõdetakse inimeste kehatemperatuuri ning soovijatele jagatakse maske.