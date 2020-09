Linnamaraton toob nädalavahetusel hulga liiklusmuudatusi

3. oktoobril kell 11.00-14.30 on Poe tänavasse sisse- ja väljasõit sõidukitele suletud (v.a operatiivsõidukid), sest kell 11-16 ei ole võimalik Küüni tänavat sõidukiga ületada. Alates kella 14.30st pääsevad kohalikud elanikud Poe tänavale ja sealt välja Vabaduse puiestee kaudu.

2. oktoobril kell 19.00 kuni 3. oktoobril kell 20.00 on liikluseks suletud Vallikraavi tänav lõigul Ülikooli-Küüni (sissesõit asutuste teenindamiseks on võimalik, v.a 3. oktoobril kell 10-16)

Võistluskeskuse ehituse algus Raekoja platsil ja Küüni tänaval on planeeritud alates 30. septembrist kella 9.00st. Koristustööd pärast võistlusi lõppevad raekoja platsil 4. oktoobril kell 22.

Võistlusrajale jäävatel tänavatel on keelatud sõidukite peatumine ja parkimine vahemikus kell 8-16 (täpsemalt kuni antud piirkonna viimaste jooksjate läbimiseni).

Juuresolevatel rajaskeemidel on märgitud ka teeületuskohad. Kõikide suuremate rajaga ristuvate teede kaudu on võimalik jooksjate möödumise järel rada ületada. Jooksjate läbimise järel avatakse tänavad järkjärgult esimesel võimalusel.

Muudatused bussiliikluses

2.10. kell 19.30 – 3.10. kell 22.00 on Vabaduse pst suletud.

Vabaduse puiestee sulgemise ajal linnast väljuval suunal Emajõe tänaval asuvat Palmihoone peatust ei teenindata ja asenduspeatus on Kroonuaia peatus. Linna siseneval suunal on Vabaduse puiesteel asuv Palmihoone peatus ajutiselt viidud Laiale tänavale. Linnaliini nr 7 peatuse Vabadussild asenduspeatus on Vene peatus. Bussid peatuvad kõikides ajutisele marsruudile jäävates alalistes peatustes.